شكرا لقرائتكم خبر عن تأخر إقلاع 3 رحلات دولية بالمطار لأعمال الصيانة وظروف التشغيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

شهدت حركة الطيران بمطار القاهرة الدولي، صباح اليوم الأربعاء، تأخر إقلاع 3 رحلات دولية أكثر من ساعة عن موعد الإقلاع المقرر لها بجدول التشغيل بسبب أعطال فنية وظروف التشغيل، والغاء إقلاع رحلة لعدم جدواها إقتصاديا لقلة الركاب.

وأفاد مصدر ملاحي بالمطار، أن سلطات المطار تلقت إخطار من الشركة المصرية العالمية للطيران بإلغاء إقلاع رحلتها 905 المتجهة إلى جدة لعدم جدواها إقتصاديا لقلة الركاب، مشيرا إلى أنه تم التنسيق لسفر الركاب على متن رحلات طيران أخري.

وأضاف المصدر أن رحلة الخطوط المغربية 273 المتجهة إلى كازابلانكا تأخرت ساعتين لعطل فني وتم إصلاح العطل واكلمت الطائرة رحلتها، كما تأخرت رحلة مصر للطيران 907 المتجهة إلى بيروت ساعة لظروف التشغيل، وتأخر إقلاع الرحلة 879 المتجهة إلى نيجيريا ساعة ونصف لظروف التشغيل.