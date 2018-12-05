تحرير 5600 ألف مخالفة متنوعة أبرزها "الانتظار الخطأ" في الجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

شنت الإدارة العامة لمرور الجيزة عدة حملات أمنية على الطرق والمحاور الرئيسية، تنفيذًا لتعليمات اللواء مصطفى شحاتة، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الجيزة، بتكثيف الحملات لفرض السيطرة الأمنية، ومواجهة كافة صور الخروج على قانون المرور، وتحقيق الانضباط المروري بالشوارع والميادين.

وأسفرت الحملة التي قادها ضباط الإدارة على مدار الـ24 ساعة المنقضية، عن ضبط 5600 ألف مخالفة متنوعة شملت: "الانتظار خطأ، بدون رخصة تسيير، بدون رخصة قيادة، رادار، حملة مطالع ومنازل الكباري، نموذج 125، صلاحية فنية، الدخان الكثيف، حجز توك توك، عدم تشميع الحمولة، حمولة زائدة، والسير يسار الطريق، التحدث في المحمول، عدم صلاحية الأنوار للسيارات، استخدام حزام الأمان، عدم صلاحية إطارات السيارات، متنوع، وحجز سيارة".

وحرر محضر عن كل واقعة على حدة، وأمر اللواء مصطفى شحاتة بإحالة الوقائع للنيابات المختصة.