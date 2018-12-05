أمن الجيزة: ضبط 43 متهمًا بالاتجار في المخدرات والسلاح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران: شنت الأجهزة الأمنية بالجيزة، تحت إشراف اللواء مصطفى شحاتة، مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، حملة أمنية مكبرة لضبط الأسلحة النارية، وتجار المواد المخدرة. وأسفرت جهود الحملة خلال 24 ساعة الماضية، عن ضبط 43 تاجر مخدرات بحوزتهم 1420 جرام حشيش، و55 جرام هيروين، و675 قرص مخدر، و1035 جرام إستروكس، كما تم ضبط 3 قطع سلاح ناري متنوعة بحوزة 4 متهمين. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال تلك الوقائع، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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