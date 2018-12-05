بعد تحذيرات الأرصاد.. "صرف القاهرة" تعلن الطوارئ استعدادًا للأمطار

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:
أعلنت شركة الصرف الصحي للقاهرة الكبرى نشر سيارات شفط المياه وباقي المعدات اليوم الأربعاء، استعدادًا للأمطار وفقا لتحذيرات هيئة الأرصاد الجوية باحتماليه سقوط أمطار مساء اليوم على القاهرة.
وقال المهندس عادل حسن، رئيس الشركة، إن هناك تنسيقًا تامًا بين شركة صرف القاهرة وهيئة الأرصاد، حول سقوط أمطار، وإعلان حالة الطوارئ.
كانت شركة صرف صحى القاهرة دفعت بـ65 شفاطًا وسيارةً في شوارع العاصمة اعتبارا من آخر أسبوع من شهر نوفمبر، لمواجهة مياه الأمطار، طبقا لتنبؤات هيئة الأرصاد.
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