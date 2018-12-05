وزير الآثار يفتتح فعاليات المؤتمر الثاني للبعثات الإيطالية الأثرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ يوسف عفيفي:

افتتح الدكتور خالد العناني وزير الآثار، الأربعاء، أولى فعاليات المؤتمر الثاني للبعثات الإيطالية الأثرية التي تعمل في مصر وشمال أفريقيا والشرق الأوسط بمقر وزارة الآثار بالزمالك.

حضر المؤتمر، كلا من الدكتور هشام الليثى مدير إدارة البعثات، والسفير الإيطالي بالقاهرة، والدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، ومجموعة من قيادات وزارة الثقافة.

وكانت البعثة الإيطالية الأمريكية الأثرية المشتركة، أعلنت مؤخرا، اكتشاف مومياء المرأة الحامل فى شهورها الأخيرة، أثناء أعمال مشروع كوم أمبو الأثرى بأسوان، كما كشفت التحاليل الأولية لرفات السيدة عن مشاكل أو اختلال في منطقة الحوض والتي أوضحت أنها كانت ربما تعاني من كسر جرى علاجه بطريقة غير صحيحة، وهو على الأرجح ما أدى إلى الوفاة.