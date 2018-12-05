مصر | تأجيل محاكمة 3 أمناء شرطة بتهمة سرقة مواطن بالإكراه بمدينة نصر لـ6 فبراير

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قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالعباسية، اليوم الأربعاء، تأجيل محاكمة 3 أمناء شرطة بتهمة سرقة مواطن بالإكراه في مدينة نصر لجلسة 6 فبراير المقبل للمرافعة. صدر القرار برئاسة المستشار سيد عبدالعزيز التوني، وعضوية المستشارين علي صقر وأيمن عبدالرازق، بأمانة سر ممدوح غريب. وجاءت أسماء المتهمين كالتالي: "عطية. م" أمين شرطة بنجدة القاهرة، "عبدالله. ج" أمين شرطة بالوحدات، و"تامر. ع" أمين شرطة بنجدة القاهرة. وأحالت النيابة المتهمين في وقت سابق للمحاكمة، لأنهم استوقفوا مواطنا أثناء سيره بأحد شوارع مدينة نصر بدعوى الاشتباه به. وأضافت التحقيقات أن المتهمين هددوا المجني عليه بأسلحتهم الميري وسرقوا متعلقاته وأمواله بالإكراه.

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