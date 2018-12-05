مصر | السيطرة على حريق داخل شقة سكنية في الجمالية دون إصابات

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نجحت الحماية المدنية بالقاهرة في السيطرة على حريق داخل شقة سكنية في الجمالية، حيث انتقلت سيارات الإطفاء وتمت السيطرة على النيران المشتعلة بالمكان بدون وقوع إصابات.

وتلقت غرفة عمليات نجدة القاهرة بلاغًا يفيد بنشوب حريق في إحدى الشقق في الجمالية، وتم الدفع بـ3 سيارات إطفاء، وتم فرض كردون أمني ومحاصرة النيران، ومنع خطر الامتداد لباقي المجاورات، وتمت عملية إخماد الحريق.