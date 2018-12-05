أخبار مصر | "مدبولي" يصدر قرارا بإنشاء ميناء جاف ومركز لوجستي بطريق الواحات بـ6 أكتوبر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "مدبولي" يصدر قرارا بإنشاء ميناء جاف ومركز لوجستي بطريق الواحات بـ6 أكتوبر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قراراً بإنشاء ميناء جاف ومركز لوجستي بطريق الواحات بمدينة السادس من أكتوبر، يُسمى "الميناء الجاف والمركز اللوجستي بأكتوبر".

وصرّح المستشار نادر سعد المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن القرار نص على أن تتولى وزارة النقل من خلال الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة الإشراف على تنفيذ إنشاء هذا الميناء الجاف والمركز اللوجستي خلال مرحلة التنفيذ للتأكد من مطابقتها للمواصفات والاشتراطات المقررة قانوناً، ولها أن تستعين بالغير لإنشاء وتشغيل وإدارة الميناء والمركز اللوجستي المشار إليهما وفقاً للقواعد والإجراءات المنظمة لذلك.

كما ينص القرار على أنه لا يجوز لأي منشأة أو شركة أو فرد العمل داخل ميناء السادس من أكتوبر الجاف أو المركز اللوجستيإلا بترخيص من وزارة النقل ممثلة في الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة، وفقاً للقواعد والإجراءات المنظمة لذلك، على أن يصدر وزير المالية قراراً بتحديد الدائرة الجمركية داخل الميناء الجاف ونظام عملها والمعاملة الجمركية له.

