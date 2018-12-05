أخبار مصر | "الصحة" تطلق المؤتمر الأول للسكتة الدماغية غدا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الصحة" تطلق المؤتمر الأول للسكتة الدماغية غدا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
ينطلق غدًا الخميس، المؤتمر الدولى الأول للسكتة الدماغية في مصر، والذي يقام تحت رعاية وزارة الصحه والسكان، والجمعية المصرية لأمراض المخ والأعصاب والطب النفسي.
وقال الدكتور أحمد بسيوني، سكرتير عام المؤتمر: إن المؤتمر يعرض سبل التوعية بأعراض السكتة الدماغية لإنقاذ المصابين خلال الساعات الأربع الأولى من الإصابة، ما يترتب عليه إنقاذ الحياة وتجنب الإعاقة بسبب جلطات المخ.
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