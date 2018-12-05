أخبار مصر | "‎العناني" يعلن انطلاق فعاليات مؤتمر البعثات الإيطالية العاملة في مصر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "‎العناني" يعلن انطلاق فعاليات مؤتمر البعثات الإيطالية العاملة في مصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

افتتح الدكتور خالد العناني وزير الآثار المؤتمر الثاني للبعثات الإيطالية العاملة في مصر والشرق الأوسط صباح اليوم بقاعة أحمد باشا كمال بمقر وزارة الآثار بالزمالك.

ورحب العناني في بداية كلمته بالسفير الإيطالي بالقاهرة باولو كانتيني وبأعضاء البعثات الإيطالية العاملة في مصر.

وقال العناني إن إيطاليا تأتي في الصدارة بعلاقتها المتميزة مع مصر حيث بذلت الحكومة الإيطاليا مجهودًا كبيرًا بالتعاون مع مصر في قضايا استرداد الآثار وخصيصًا الحادثة الأخيرة والتي تم ضبطها في ساليرنو.

وأشار العناني إلى أن العلاقات المصرية الإيطالية متميزة للغاية في مجال الحفائر الأثرية، حيث تقوم البعثات بالبحث في عدد كبير من المواقع الأثرية في مصر سواء في منطقة البحر المتوسط أو الصحراء الغربية أو الدلتا.

وأعلنت وزارة الآثار، اليوم، انطلاق أولي فعاليات المؤتمر الثاني للبعثات الإيطالية الأثرية التي تعمل في مصر وشمال أفريقيا والشرق الأوسط بقاعة أحمد باشا كمال بمقر وزارة الآثار بالزمالك.‎