شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون العرب تحصل على جائزة أفضل شركة مقاولات بأوغندا عام 2018 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

منح إدوارد سيكاندى نائب رئيس دولة أوغندا شركة المقاولون العرب جائزة أفضل شركة مقاولات بأوغندا لعام 2018 عن مشاركتها في تنفيذ العديد من مشروعات التنمية هناك وتميز أعمالها التي روعى فيها اتباع المواصفات العالمية في الجودة والآداء صرح بذلك المهندس محسن صلاح رئيس شركة المقاولون العرب مشيراً أن هذا التكريم يأتي تتويجا للاهتمام الكبير الذي يوليه الرئيس عبدالفتاح السيسى للعلاقات المصرية مع دول القارة الافريقية بالاضافة إلى الالتزام والسمعة الطيبة التي تحظى بها الشركة بافريقيا.

وأشار المهندس ابراهيم مبروك رئيس قطاع أفريقيا بالشركة أن المقاولون العرب تقوم حالياً بتفيذ العديد من المشروعات بدولة أوغندا منها مشروع تحديث وتطوير طريق ماساكا ـ بوكاكاتا جنوب دولة أوغندا بقيمة 54 مليون دولار وهو تابع لهيئة الطرق الأوغندية، ويبعد حوالى 100كم من العاصمة كمبالا ويبلغ طوله 41 كم ومدة تنفيذه 24 شهراً، وتنفيذ مشروع تطوير وتحديث طريق ترابى بطول 67 كم إلى طريق أسفلتى يبعد 200كم عن العاصمة كمبالا (جنوب شرق أوغندا ) وهومكون من عدد 2 حارة بعرض 3.65م لكل حارة بإجمالى عرض 7.3م للحارتين وبسرعة تصميمية 70كم/ساعة وطريق آخربطول 44 كم بالإضافة إلى أعمال مصارف المياه والأعمال الصناعية على طول الطريق بنحو 133 مليون دولار ومدة تنفيذهما 36 شهراً، وتنفيذ أعمال إعادة تأهيل وتوسعة مستشفى كايونجا بقيمة 13.6 مليون دولار

من جانبه أوضح المهندس محمد طلبة العضو المنتدب لشركة المقاولون العرب الأوغندية عقب تسلمه الجائزة أنه تم الإنتهاء مؤخراً من تطوير وإعادة تأهيل مستشفى مولاجو العام شاملاً الأعمال المدنية والكهروميكانيكية بالعاصمة كمبالا لصالح وزارة الصحة الأوغندية بإجمالي قيمة 22.3 مليون دولار والإنتهاء من أعمال مشروع تخفيف أثار ومخاطر الفيضانات عن مقاطعة كسيسى والتي شملت أعماله الحفر والتجريف وإزالة الصخور ووضع الجابيونات والصخور التي تمت إزالتها من المجرى المائي الرئيسى لحماية وتدعيم الجسور لمنع النحر ومواجهة الفيضان بكفاءه عالية بقيمة 2.7 مليون دولار ،هذا بالإضافة إلى أعمال مشروع إنشاء المرحلة الأولى للهيكل الخرسانى لسوق بوسيجا التجارى على مسطح 7000 متر لصالح وزارة الادارة المحلية الأوغندية في العاصمة كمبالا بقيمة إجمالية حوالي 5.8 مليون دولار مشيراً أن السوق الأوغندي من الأسواق الواعدة .