شكرا لقرائتكم خبر عن تموين الجيزة يتسلم 14300 بطاقة تموينية جديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن هشام كامل مدير مديرية التموين بالجيزة، استلام المديرية 14300 بطاقة تموينية أغلبها بطاقات مستجدة، بالإضافة إلى بطاقات بدل فاقد وفصل اجتماعى. واضاف مدير تموين الجيزة، لـ " الخليج 365"، أن 90% من البطاقات الجديدة مستجد وفصل اجتماعى، و10% بدل فاقد وبدل تالف، مشيرا إلى أن المديرءة ستوزع البطاقات على مكاتب التموين على مستوى المحافظة لحل أزمة البطاقات فى الجيزة.

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