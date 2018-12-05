شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس قطاع الخزانات بالرى يتفقد قناطر إسنا للوقوف على إجراءات السدة الشتوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تفقد المهندس أشرف حبيشى رئيس قطاع الخزانات قناطر إسنا الجديدة وأهوستها الملاحية الملحقة فى إطار استعداد الوزارة لموسم أقل الاحتياجات " السدة الشتوية وضمانا لمرور العائمات المتجهة شمالا من محافظة أسوان إلى القاهرة و العكس للوقوف على جاهزية الإدارة العامة لقناطر إسنا الجديدة بجميع العاملين بها وتوظيف جميع إمكانيتها المتاحة سواء ( موارد بشرية أو تقنية وفنية أو تشغيلية أو معدات وميكنة ) للقيام بتكليفاتها .

وتفقد حبيشى يرافقه المهندس إيهاب الجوهري رئيس الإدارة المركزية لمشروعات الخزانات و المهندس صبحي عامر مدير عام قناطر إسنا جديدة و المهندس محمود هجرس مدير المكتب الفني لرئيس القطاع خلال تلك الجولة بالمرور على الاهوسة الملاحية وغرف التشغيل والتحكم لها خلال فترة الوردية التشغيلية المسائية للاهوسة الملاحية للتأكد من سير منوارات المرور و تشغيل لاغراض الملاحية بصورة إحترافية منجزة لعبور العائمات والبواخر وقد وجه سيادته لجميع المهندسين و العاملين بالادارة للعمل المتصل الدؤوب والأولوية المطلقة لتنفيذ السياسة المائية لتوزيع المياه بنهر النيل وتحقيق التصرفات المطلوبة طول السنة بالتوازي مع المطلوب للتعاون مع كافة الجهات الاخرى من خلال هذا المنشأ العملاق لتحقيق الغرض من إنشاؤه وفى ختام الجولة قدم حبيشى الشكر لجميع ضباط و أفراد شرطة المسطحات المائية المتواجدين بصورة مستمرة أثناء نوبات التشغيل لتوفير الغطاء الأمني المطلوب و الحتمي للتشغيل.

تأتى الجولة فى إطار تكليفات الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى لاجهزة الوزارة بالمتابعة الميدانية لتنفيذ التكليفات المنوط بها تنفيذها وخاصة قطاع الخزانات والقناطر الكبرى فيما يخص الجزء التشغيلي لتنفيذ السياسات المائية للوزارة من خلال منشآت القناطر الرئيسية التابعة للقطاع تنسيقا مع باقي الجهات المختصة بالوزارة ووصولا لتوفير التصرفات المحددة من خلال القناطر الرئسية التابعة للقطاع على طول نهر النيل و الأفرع وخلال مدة أقصى/أقل الإحتياجات خلال العام وكذا فترة الإغلاق التدريجي وتخفيض المناسيب وصولا للقفل المحكم لبوابات القناطر خلال فترة السدة الشتوية من كل عام ولما لهذه الفترة من السنة من طبيعة تشغيلية خاصة جدا ضمانا لعدم تأثير تلك السياسة التشغيلية على مرور العائمات و البواخر السياحية منها وكذا النهرية النيلية عبورا من خلال الأهوسة الملاحية الملحقة بتلك القناطر الرئيسية لتعظيم الإستفادة المشتركة ما بين وزارة الري ووزارة النقل متمثلة في هيئة النقل النهري ووزارة السياحة ودعما للتوجه العام للدولة لترشيد الاستهلاك السنوي لحصة مصر في مياه نهر النيل وكذا لزيادة المردود الاقتصادي للأصول و تنشيط القطاع السياحي من خلال تقليل نفقات النقل السياحي والزراعي والصناعي لكافة جهات الدولة.