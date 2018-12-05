شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التنمية المحلية يلتقى سفير الاتحاد الأوروبى بالقاهرة لاستعراض عدد من الملفات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية سفير الاتحاد الأوروبى بالقاهرة إيفان سوركوش والوفد المرافق له بحضور عدد من قيادات الوزارة .

فى بداية اللقاء، أكد الوزير على ما يتمتع به الإتحاد الأوروبي من مكانة مهمة لمصر في ضوء الروابط المتشعبة التي تجمع بين الجانبين والتحديات المشتركة التي تواجههما.

واستعرض اللواء شعراوى عدداً من الموضوعات والملفات التى يمكن التعاون فيها بين الجانبين وعلى رأسها ملف التدريب وتأهيل العاملين بالإدارة المحلية فى الديوان العام للوزارة وكافة المحافظات والمخلفات الصلبة وترشيد المياه واللامركزية.

واستعرض اللواء شعراوى لأهم نتائج مشاركة مصر فى اجتماعات منظمة الدول والحكومات المحلية المتحدة الأفريقية "UCLGA" التي عقدت في مدينة مراكش المغربية التى يتولى دعمها الإتحاد الأوروبى وذلك فى إطار تعزيز دور مصر الأفريقى فى إطار رئاستها للاتحاد الأفريقى اعتباراً من بداية 2019 ، وعرض الوزير إمكانية التعاون بين الجانبين فى إطار سعى الوزارة لتحسين البيئة التدريبية داخل مركز سقارة لتوفير برامج تدريبية في المركز وذلك لرؤساء المدن والمحافظين فى الدول الأفريقية.

وأشار الوزير، إلى أن الوزارة تقوم خلال الفترة الحالية باتخاذ كافة الإجراءات لتحويل مركز سقارة للتنمية المحلية التابع للوزارة إلى أكاديمية محلية للتدريب بالتعاون مع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى وحصول المتدربين على دبلومة فى المحليات وذلك للمساعدة فى تحقيق الأهداف والخطط التى تضعها الحكومة والإرتقاء بأسلوب العمل وتحسين كافة الخدمات المقدمة للمواطنين بصورة أسرع وأفضل فضلاً عن تدريب الكوادر الشبابية الأفريقية والعاملين فى مجال المحليات.

وأكد الوزير، أن الدولة المصرية تعمل على تطبيق اللامركزية فى إطار التزام دستوى محدد ، وإيمان قوى وراسخ بأهمية تمكين المحافظات والوحدات المحلية وتعميق عملية التنمية، تحقيقاً للعدالة فى جنى ثمار ومردودات التنمية مع التوزيع العادل للمشروعات القومية فى كافة القطاعات بالمحافظات وتعزيز الميزات النسبية للمحافظات لتوفير فرص عمل للشباب.

وأوضح الوزير أنه سيكون هناك مجالس تنفيذية شعبية لمراقبة القيادات المعينة ومتابعة التخطيط المحلي بصفة عامة وذلك عقب إجراء انتخابات المحليات لافتاً إلى اهتمام الوزارة بتشجيع المشاركة المجتمعية للشباب في الإدارة المحلية وتوفير برامج لتأهيلهم وتدريبهم على كل من الإدارة المحلية والتنمية المحلية بكافة مساراتها لكى يكونوا قادرين على العطاء من خلال المجالس الشعبية المحلية المنتخبة فى المرحلة القادمة.

وأضاف اللواء شعراوى أن الوزارة والحكومة تهتم خلال الفترة الحالية أيضاً بموضوع تطهير الترع والمصارف ورفع المخلفات وترشيد المياه وملف إدارة المخلفات الصلبة فى المحافظات ، وقدم الوزير الشكر لسفير إيفان سوركوش على ما قام الإتحاد الأوروبى فى مجالات التعاون المختلفة الوزارة والمحافظات المصرية خاصة مشروع تطهير مصرف كتشينر وتوفير التمويل للمشروع والذى سيفيد 180 قرية مصري ويحافظ على البيئة وجودة وسلامة المياه واتاحتها مجدداً للزراعة .

وأكد الوزير على تشجيع الوزارة للاستثمار فى المحافظات لتعظيم الاستفادة من الميزات النسبية الموجودة بها وإيجاد فرص عمل للشباب والقضاء على البطالة وخاصة فى المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر ، بالإضافة إلى تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين وتطوير المراكز التكنولوجية فى كافة المحافظات .

وأوضح اللواء شعراوى أن الوزارة تهتم أيضاً بالمشاركة المجتمعية ودعم الوحدات الخاصة بحقوق الإنسان وتكافؤ الفرص وتمكين المرأة والاهتمام بذوى الاحتياجات الخاصة فى المحافظات ، وهى وحدات الحماية المجتمعية التى تراعى ظروف وحقوق المواطن علاوة على مشروعات لتحسين الخدمات وجودة الحياة .

وأشار الوزير إلى اهتمام الحكومة بمشروع تنمية بورسعيد الجديدة وتنمية شمال سيناء لتحسين مستوى معيشة المواطنين وخلق فرص عمل لهم .

ومن جانبه أكد سفير الاتحاد الأوروبى على أهمية الخطوات التى تقوم بها الحكومة المصرية فى تطبيق اللامركزية والتى ستحدث تغييراً فى المحليات كما حدث فى بلاده فى هذا الشأن مشيراً إلى أهمية قانون المحليات المنتظر صدوره من مجلس النواب والذى يتابعه الإتحاد خلال الفترة الحالية لإيجاد قيادات ذات كفاءة على مستوى المحافظات .

وشدد السفير إيفان سوركوش على دعم ومساندة الاتحاد الأوروبى وتوفير الخبرات العملية والتدريبية فى تطبيق إدارة وتطبيق اللامركزية وتبادل الخبرات فى مجال التدريب للقيادات بالتعاون مع مركز سقارة للتنمية المحلية .

وأشار سفير الاتحاد الاوروبى ، إلى أنه سيتم خلال الشهر الجارى التوقيع على مشروع تطهير مصرف كتشينر بصورة نهائية والذى يهدف إلى معالجة التلوث بالمصرف وتنقيته من النفايات الصناعية والبلدية بالتعاون والممول من عدة جهات مانحة يتقدمها بنك الاستثمار الأوروبى والبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية والإتحاد الاوروبى والحكومة المصرية .

وأكد رئيس وفد الاتحاد الأوروبي في القاهرة أن ملف المياه من أكثر المجالات التي يهتم بها الاتحاد في التعاون مع مصر وسيتم الإعلان عن برنامج جديد للتعاون بين الجانبين بعنوان " الاتحاد الأوروبى من أجل المياه فى مصر " والذى يرتكز على عدد من المحاور ومنها المساعدة الفنية وبرامج التوأمة والتدريب حيث تم رصد مبلغ مالى لذلك البرنامج .

وأوضح السفير سوركوش أن الاتحاد الأوروبى مهتم أيضاً بالتعاون مع مصر فى الإطار الإقليمي فى ظل استعداد مصر لرئاسة الاتحاد الأفريقى عام 2019 والتعاون فى اللامركزية وإدارة المخلفات والتدريب .

ورحب سفير الإتحاد الاوروبى بالتعاون مع الوزارة فى كافة الملفات التى عرضها الوزير خلال اللقاء خاصة ملف التدريب ، وسيتم عقد لقاءات على مستوى الخبراء لإعداد البروتوكولات فى تلك المجالات.