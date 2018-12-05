شكرا لقرائتكم خبر عن 48% من القراء يتوقعون نجاح جهود وزارة الرياضة فى استعادة دور مراكز الشباب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى استطلاع للرأى طرحه الخليج 365 على قرائه الأعزاء تحت عنوان " هل تتوقع نجاح جهود وزارة الرياضة فى استعادة دور مراكز الشباب المفقودة"، توقع غالبية القراء نجاح جهود وزارة الرياضة فى استعادة دور مراكز الشباب المفقودة. وتوقع 48% من القراء نجاح جهود وزارة الرياضة فى استعادة دور مراكز الشباب المفقودة، واستبعد 15 % من القراء نجاح جهود وزارة الرياضة فى استعادة دور مراكز الشباب المفقودة، فى الوقت الذى أعرب فيه 37% من القراء عن عدم معرفتهم بموضوع الاستطلاع .

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