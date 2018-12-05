أبرزها "بديع ويوسف بطرس غالي".. تعرف على نشرة المحاكمات الصباحية

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة (الخليج 365)

شهد الشارع المصري العديد من الوقائع والجرائم التي حدثت خلال الساعات الماضية، كما تشهد أروقة المحاكم اليوم الأربعاء، بعض القضايا التي تشغل الرأي العام.

ويقدم الخليج 365 فيما يلي نشرة موجزة عن أبرز تلك القضايا:

محاكمة 28 متهمًا بقضية "إعلام الإخوان"

تنظر محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، اليوم الأربعاء، جلسة محاكمة 28 متهمًا بينهم إعلاميين ومقدمي برامج بقنوات الشرق الفضائية، ومكملين والجزيرة، والمقيدة تحت رقم 1102 لسنة 2017 حصر أمن الدولة العليا "طوارئ".

جاء بقرار الاتهام أنه في عضون عامي 2017 و2018 أن المتهم الأول أسس وتولى قيادة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها منع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، بأن أسس جماعة المجلس المصري للتغيير، للتحريض ضد مؤسسات الدولة، والمتهمون جميعًا روجوا لأغراض تلك الجماعة الإرهابية على مواقع التواصل الاجتماعي.

الحكم على 9 متهمين بالاعتداء المسلح على رواد ديسكو بالدقي

تصدر الدائرة 17 بمحكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار جمال عبد اللاه، والمنعقدة بمجمع محاكم جنوب القاهرة بالسيدة زينب، اليوم الأربعاء، حكمها في قضية محاكمة 9 أشخاص لاتهامهما بحيازة وإحراز سلاحين ناريين و3 مسدسات، و65 طلقة، واستعراض القوة والتلويح بالعنف.

كشف المحضر رقم 343 جنح الدقي لسنة 2018، بشأن ورود بلاغ من مديرة ديسكو يفيد إطلاق أعيرة نارية من جانب مجموعة من الأشخاص الملثمين، يستقلون سيارتين، مما أدى إلى إصابة أحد العاملين بالأمن، وإتلاف بوابة إلكترونية وبعض الأشياء بالمكان، وتحطيم عدد من السيارات خارج الملهى، وذلك بعد أن أثار المتهمين الفزع والرعب بالمنطقة السكنية المحيطة بالملهى، وأطلقوا الأعيرية النارية داخل الملهى الليلي وخارجه.

الحكم على قاتل شقيقه وابن شقيقته في أطفيح

تصدر محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الأربعاء، حكمها في قضية محاكمة متهم بقتل شقيقه وابن شقيقته، في أطفيح.

كانت النيابة العامة، أسندت للمتهم "كمال.ع" تهمة قتل شقيقه "عرفة"، وابن شقيقته "يوسف.ن" عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، بأن عقد العزم على قتلهما فأطلق صوبهما عدة أعيرة أحدثت إصابات أودت بحياتهما، مستخدمًا سلاحًا ناريًا -بندقية آلية-.

كما وجهت النيابة للمتهم تهمة الشروع في قتل كل من "عابدين.ع" والطفلين "شهاب الدين.ع" و"طارق.م" عمدًا مع سبق الإصرار.

وأكدت تحريات مباحث شرطة ورئيس مباحث مركز شرطة أطفيح، ارتكاب المتهم للواقعة مستخدمًا السلاح الناري المضبوط، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق، والتي أمرت بحبسه وإحالته لمحكمة الجنايات.

إعادة محاكمة يوسف بطرس غالي بقضية "فساد الجمارك"

تنظر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالعباسية، اليوم الأربعاء، جلسة إعادة محاكمة يوسف بطرس غالي بقضية "فساد الجمارك".

وكانت محكمة جنايات القاهرة، قضت في وقت سابق، بالسجن المشدد غيابيًا 15 سنة ليوسف بطرس غالي، وعزله من وظيفته، وإلزامه برد مبلغ 35 مليونًا و791 ألف جنيه، وبغرامة مساوية لقيمة هذا المبلغ لاتهامه بالإضرار العمدي بأموال الجهة التي يعمل بها.

وأسندت النيابة إلى يوسف بطرس غالي اتهامات بأنه خلال الفترة من 2004 حتى 2011 بدائرة قسم مدينة نصر ثان، أصدر قرارًا وزاريًا رقم 165 لسنة 2005، الذي تم بموجبه تجميع نوعيات معينة من السيارات المنتقاة المتحفظ عليها على ذمة مالكيها لدى مصلحة الجمارك، بداخل ساحة جمركية ملحقة بوزارة المالية، وتصرف في هذه السيارات دون موافقة مالكيها.

وقام غالي بتخصيص عدد 6 سيارات منها لموكبه الشخصي، و96 سيارة لجهات أخرى، وتبين أن تلك السيارات بقيمة 35 مليون و791 ألف جنيه، مما أدى لاستهلاك هذه السيارات بغير وجه حق، وانخفاض ثمنها بالمخالفة للقانون رقم 66 لسنة 1963، المعدل بشأن الجمارك ولائحته التنفيذية التي تقضي بالاحتفاظ بهذه السيارات بحالتها لتسليمها لمالكيها؛ بعد سداد الرسوم أو بيعها وإيداع نصيب مالكها بخزانة مصلحة الجمارك.

الحكم على بديع وقيادات الإخوان بـ"أحداث الإرشاد"

تصدر الدائرة 11 إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، اليوم الأربعاء، حكمها في إعادة محاكمة المرشد العام لجماعة الإخوان محمد بديع، ونائبه خيرت الشاطر و11 آخرين، في قضية "أحداث مكتب الإرشاد".

كانت محكمة النقض قضت بقبول الطعن المقدم من المتهمين على الأحكام الصادرة ضدهم، والتي تراوحت بين الإعدام شنقاً والسجن المؤبد.

وجهت النيابة لقيادات الجماعة عدة تهم منها القتل العمد والشروع فيه، والاشتراك بطريقي الاتفاق والمساعدة في إمداد مجهولين بالأسلحة النارية والذخائر، والمواد الحارقة والمفرقعات، والمعدات اللازمة لذلك؛ مقابل مبالغ مالية، ووعد منهم بأداء العمرة لكل منهم مقابل قتل أي من المتظاهرين أمام مقر جماعة الإخوان المسلمين بالمقطم.