الأرصاد توجه 4 نصائح للمواطنين تزامنًا مع التقلبات الجوية​

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبـ يوسف عفيفي:

وجه محمود شاهين، مدير إدارة التحليل بهيئة الأرصاد الجوية، بعض النصائح للمواطنين للتعامل مع لحالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، التي تبدأ اليوم.

ودعا شاهين، في تصريحات لمصراوي، قائدي السيارات إلى توخي الحذر أثناء انخفاض الرؤية نتيجة سقوط الأمطار، كما نصح المواطنين بارتداء الملابس الثقيلة خلال ساعات النهار والليل، بالإضافة إلى تجنب السفر إلى المناطق المعنية بسوء الأحوال الجوية والمتوقع فيها سقوط أمطار غزيرة، ومتابعة النشرات الجوية يوميا، مع الالتزام بتعليمات الإدارة العامة للمرور.

وتشهد مصر، هذه الأيام، حالة من الاضطرابات الجوية على جميع أنحاء الجمهورية، من نشاط للرياح على شمال البلاد بصفة عامة، مع فرص سقوط الأمطار على السواحل الشمالية ومناطق الوجه البحري اليوم وحتى الخميس المقبل.

وأضاف شاهين، أن نشاط الرياح يؤثر على الملاحة البحرية بشكل كبير خاصة في البحر المتوسط، ما يؤدي إلى غلق العديد من الموانئ البحرية خاصة على شواطئ البحر المتوسط، وخليج السويس ومناطق من البحر الأحمر أيضا.

وأوضح، أن موجة نشاط الرياح ستؤدي لنقل الأتربة إلى بعض المناطق المكشوفة، مع استمرار فرص سقوط الأمطار على السواحل الشمالية غدا، على أن تمتد مساء على القاهرة ومدن القناه وسيناء ومحافظات شمال الصعيد تكون غزيرة ورعدية في بعض المناطق، بالإضافة إلى محافظات الوجه البحري ومدن القناه ورأس غارب ومناطق خليج السويس، على أن تبلغ ذروتها يوم الخميس في المدن المذكورة آنفا لتنتهي صباح الجمعة.

وتابع: هناك بردوة، ودرجات الحرارة تترواح ما بين 21 إلى 22 درجة خلال ساعات النهار، ومن المتوقع أن تنخفض يوم الجمعة المقبل لتصبح 19 درجة، ولن ترتفع مرة أخرى خلال هذه الأيام.

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