شكرا لقرائتكم خبر عن أجندة الأربعاء.. الأخبار المتوقعة 5 ديسمبر 2018 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يعقد سامح شكري، وزير الخارجية، جلسة مباحثات مع نظيره الأردني، أيمن الصفدي، بمقر وزارة الخارجية بالقاهرة، ومن المنتظر أن تتناول العلاقات بين البلدين وسبل تعزيزها في شتى المجالات إلى جانب التنسيق والتشاور حيال القضايا محل الاهتمام المشترك، ويعقد الوزيران مؤتمرا صحفيا مشتركا في ختام مباحثاتهما.

تبدأ وزارة التضامن الاجتماعي، صرف معاشات شهر ديسمبر والمحول صرفها على بنك ناصر الاجتماعي، ومكاتب البريد، وفقًا لتعليمات غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي باتخاذ ما يلزم من آليات لتيسير عمليات الصرف وضمان انتظامه عبر المنافذ المختلفة.

تستضيف الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، فعاليات «حفل قلادة» مؤسسة الأمير محمد بن فهد العالمية للأعمال التطوعية في الوطن العربي في نسختها الأولى، تزامناً مع الاحتفال بـ«يوم التطوع العالمي»، تحت رعايةٌ أحمد أبوالغيط، الأمين العام للجامعة، وتأتي هذه الفعالية في إطار التعاون بين الجامعة العربية «قطاع الشؤون الاجتماعية- إدارة منظمات المجتمع المدني» و«مؤسسة الأمير محمد بن فهد للتنمية الإنسانية» و«الاتحاد العربي للتطوع».

تقيم وزارة التضامن الاجتماعي، بقصر ثقافة شرم الشيخ احتفالا باليوم العالمي للتطوع تحت شعار «التطوع أسلوب حياه»، ويحضر الاحتفال وزيرة التضامن الاجتماعي، غادة والي، ومحافظ جنوب سيناء اللواء، خالد فودة، وعدد من وزراء الشؤون الاجتماعية العرب، كما يشارك في الاحتفال عدد من شباب المتطوعين بصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي من المحافظات المختلفة، ويقدمون عرضا مسرحيا حول قيم التطوع.

تحتفل الطائفة الإنجيلية، بوضع حجر الأساس لأول كنيسة إنجيلية بشرم الشيخ بمشاركة اللواء أركان حرب خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، والدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر ورئيس الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، وعدد من القيادات الأمنية والدينية والبرلمانية والشعبية بالمحافظة.

تستكمل محكمة جنايات الجيزة محاكمة 28 متهمًا بينهم إعلاميون ومقدمو برامج بقنوات الشرق الفضائية ومكملين والجزيرة، في القضية التي اشتهرت إعلاميًا بـ«إعلام الإخوان».

تنطلق فعاليات الملتقى السنوي الخامس لـ «منتدى تعزيز السلم في المجتمعات المسلمة»، تحت عنوان «حلف الفضول- فرصة للسلم العالمي»، ويستمر ثلاثة أيام، بمشاركة وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، والدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، تحت رعاية الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي بدولة الإمارات، ورئاسة الشيخ عبدالله بن بيه رئيس مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي.

تعقد منظمة التعاون الإسلامي اجتماعا على مستوى المندوبين الدائمين بناء على طلب المملكة العربية السعودية، يتم خلاله مناقشة القانون «العنصري»الإسرائيلي المسمّى بـ «قانون الدولة القومية للشعب اليهودي» وأثره على الحقوق السياسية والتاريخية للشعب الفلسطيني، ويستهدف الاجتماع اتخاذ موقف إسلامي موحد إزاء هذا القانون الذي يمثل امتداداً وتكريساً للفكر «الاستيطاني» الإسرائيلي، ومحاولة «شرعنة» سياسات الاحتلال القائمة على التهويد، والتطهير العرقي، وإنكار وجود الشعب الفلسطيني، وهويته، وتاريخه، وحقوقه المشروعة، ما يشكل انتهاكاً صارخاً لإرادة المجتمع الدولي وقوانينه، ولميثاق الأمم المتحدة، وقراراتها ذات الصلة.