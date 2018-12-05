شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ أسوان والسفير السويسري يبحثان رفع كفاءة مياه الشرب بـ129 مليون جنيه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل اللواء أحمد إبراهيم، محافظ أسوان، مساء الثلاثاء، السفير السويسري بالقاهرة، بول جارنييه، لبحث مجالات التعاون ومن بينها الخطوات التنفيذية لمشروع دعم ورفع كفاءة المياه الصالحة للشرب بمناطق خور عواضة والخطارية والأمبركاب، بشرق مدينة أسوان بتكلفة إجمالية 129 مليون جنيه.

ويشمل هذا المشروع رفع كفاءة شبكات المياه في هذه المناطق، بجانب الدعم المؤسسي، بالإضافة إلى برامج التوعية بترشيد المياه والحفاظ على نقاؤها.

وأكد المحافظ خلال اللقاء الذي حضره كورين هنشوز، مديرة هيئة المعونة السويسرية، واللواء سعيد حجازي، نائب المحافظ، أهمية التعاون مع سويسرا لاستكمال المشروعات التنموية الجاري تنفيذها أو المقترحة خلال الفترة القادمة بالمحافظة والمدعمة من الجانب السويسري، وخاصة في مجالات توفير مياه الشرب.

وأشار إلى أن المحافظة ستقوم بتذليل العقبات وتقديم كافة التسهيلات مع تخصيص الأرض اللازمة من أملاك الدولة لسرعة البدء في هذا المشروع الحيوي، الذي يلقى اهتماماً ومتابعة من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء وهو ما يصب في نهاية المطاف بتحسين مستوى المعيشة للمواطنين المقيمين بمنطقة شرق مدينة أسوان بشكل عام وخاصة بعد انتهاء العمل في مشروع دعم المياه بمنطقة الناصرية بمدينة أسوان أيضا.

وطالب بالتنسيق مع السفارة السويسرية لفتح المجال أمام ضخ مشروعات استثمارية، لاسيما أنه مخطط إنشاء 3 مناطق استثمارية وحرة ولوجستية تساهم في تسويق منتجات المحافظة نحو الأسواق الإفريقية. ووجه الدعوة للسفير السويسري لحضور فعاليات مهرجان تعامد الشمس في فبراير القادم بمدينة أبوسمبل السياحية.

من جانبه، أعرب السفير بول جارنييه عن سعادته لزيارة أسوان خلال هذه الفترة من العام، خاصة أن هذه المحافظة تقع ضمن إستراتيجية التعاون السويسري، التي تقوم على التنمية المستدامة في ظل التعاون المشترك والعلاقات المتميزة مع محافظة أسوان مما ساهم في تنفيذ مشروعات عديدة كان أخرها مشروع مياه الشرب بالناصرية.

وأوضح أنه تم وضع الإطار الأساسي لمشروع توفير مياه الشرب في مناطق خور عواضة والخطارية والإمبركاب حيث يجري إنهاء التصميمات النهائية من خلال أحد المكاتب الاستشارية.

وكشف بول جارنييه أن المرحلة الأولى من المشروع التي تصل تكلفتها إلى 15 مليون جنيه ستعتمد على إنهاء الإجراءات الإدارية واللوجستية مع تخصيص قطعتي أرض إحداهما على مساحة 900 م2 سيتم إنشاء محطة رفع عليها، والأخرى بمساحة 2500 م2 سيتم إنشاء الخزان الأرضي عليها، علاوة على خطوط التغذية الرئيسية والشبكات الداخلية.