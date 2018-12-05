شكرا لقرائتكم خبر عن بعد ذبحه لسرقته..إنقاذ شاب من الموت بخياطة قصبته الهوائية بمستشفى بنها الجامعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجح فريق طبى بقسم جراحة القلب والصدر لمستشفى بنها الجامعى، برئاسة الدكتور محمد الجزار، فى انقاذ الشاب أدهم فتحى مصطفى ٢٠ سنة من الموت المحقق، بعد أن تم ذبحه أسفل الطريق الدائرى بمنطقة أبو الغيط بالقناطر للاستيلاء على "التوكتوك" الخاص به.

وتم نقله بالإسعاف لمستشفى قليوب العام التى حولته لطوخ، والتى تبين أنها مغلقة منذ عام للتجديد ولا يوجد بها هذا التخصص ومن طوخ الى مستشفى بنها العام، والتى حولته بدورها لمستشفى بنها الجامعى لعدم وجود التخصص.

وقال الدكتور محمد الجزار، قائد الفريق الطبى، إنه تبين أن المصاب يعانى من قطع كامل فى القصبة الهوائية أسفل الأحبال الصوتية مباشرة فوق الحنجرة مع عدم القدرة على الكلام أو التنفس بشكل سليم، ولكن شرايين وأوردة الرقبة كانت سليمة مما جعل المريض يتحمل الانتقال من مستشفى لأخرى حتى تم انقاذه، حيث تم خياطة القصبة الهوائية وتثبيت الرقبة فى عملية استغرقت ٣ ساعات وتم خروج المريض الى العناية المركزة بصحة جيدة وحالة مستقرة.

وأشار إلى أن مستشفى بنها الجامعى وقسم جراحة القلب والصدر خصيصا الجهة الوحيدة فى القليوبية التى يتم فيها اجراء مثل هذه العمليات المعقدة .