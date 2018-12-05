شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صبحي يعلق على أزمة فستان رانيا يوسف (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أبدى الفنان محمد صبحي تضامنه مع الممثلة رانيا يوسف بعد أزمة إطلالتها في حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، مشيدا بـ«اعترافها بخطأها واعتذارها للجمهور».

وأضاف في تصريحات لفضائية «أون إي»، مساء الثلاثاء: «هناك ما هو أبشع من فستانها ظهر في المهرجانات الفنية بمصر، وواقعة فستان رانيا يوسف يجب أن تكون إنذارا لكل المشاركين في المهرجانات، فهذه المهرجانات ليست بالملابس».

وأكد أنه لا تربطه أية علاقة بـ«يوسف»، معقبًا: «احترمت شجاعتها في الاعتذار واعترافها بالأخطاء»، مضيفًا: «رأينا فنانا يقبل زوجته أمام عدسات الفضائيات، ورانيا يوسف لم تستغل التعرى في أعمالها الفنية لتحقيق الشهرة، وهي ليست شخصية منحلة، ولكن يجب أن يكون لدى الجميع رحمة بالآخرين».

وتابع: «رانيا يوسف اعتذرت للجمهور عما بدر منها وتعهدت بألا تتكرر الواقعة (..) متى يزداد التطرف؟ عندما يزداد العري، ورانيا يوسف خلال مشوارها الفني على مدار 25 عاما لم تقدم أي أعمال عري، وأنا ضد مشهد فستان الفنانة، ولكن تصويرها أكثر جرما من الفستان».