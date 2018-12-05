شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة الجيزة تدرس تخصيص مكان بكل حى لترخيص عربات المأكولات للشباب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال اللواء علاء بدران السكرتير المساعد لمحافظة الجيزة، إن المحافظة تدرس تخصيص منطقة بكل حى ومدينة لتكون مكان لتجمع الشباب أصحاب المشروعات الصغيرة، على خطى مشروع "شارع مصر" الذى تم إنشاءه بحى النزهة فى القاهرة.

وأضاف السكرتير المساعد للجيزة، لـ"الخليج 365"، أنه تم إقتراح عدة شوارع بالعمرانية وبولاق وعدة أحياء أخرى لتهيئتها لاستقبال الشباب الذين سيتم الترخيص لهم وفقا للقانون المنظم لمثل هذه المشاريع.

يذكر أن شارع مصر، هو نموذج لتشغيل الشباب أصحاب عربات المأكولات والسلع الأخرى، بشكل قانونى، وتم إنشاء المشروع بعدة مناطق منها النزهة بالقاهرة، وبنها بالقليوبية وغيرها.