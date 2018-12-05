شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على شكاوى تختص هيئة الرقابة الإدارية بالتحرى والتحقيق فيها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تختص هيئة الرقابة الإدارية بالتحرى والتحقق من عدد من الشكاوى التى يتقدم بها المواطنين ومنها: - أوجه الخلل والقصور فى الجهاز الإدارى بالدولة . - مخالفة العاملين لتنفيذ القوانين واللوائح . - إهمال العاملين فى آداء واجبات ومسئوليات وظائفهم . - سوء تأدية الخدمات المقدمة للمواطنبن . - أى وقائع تتعلق بالمساس بالمال العام أو الوظيفة العامة.

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