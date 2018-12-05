شكرا لقرائتكم خبر عن متحدث العاصمة الإدارية: تكلفة الحى الحكومى 35 مليار جنيه خارج موازنة الدولة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد العميد خالد الحسينى، المتحدث الرسمى باسم شركة العاصمة الإدارية، أنه سيتم نقل كافة الوزارات والرئاسة والبرلمان إلى العاصمة الإدارية الجديدة بحلول 2020.
وقال الحسينى ، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم" الذى يقدمه خالد أبو بكر، والإعلامية لبنى عسل، على شاشة "الحياة"، إن عملية إنشاء العاصمة الإدارية الجديدة تتم خارج ميزانية الدولة المصرية، مؤكدًا :" الدولة لا تتحمل أى تكاليف فى بناء العاصمة الإدارية، ومجلس إدارة العاصمة الإدارية من خلفيات وثقافات مختلفة يمكنهم التعامل مع أي ملف، ولديهم فكر استثمارى" ، مشيرا الى تكلفة الحى الحكومى تقدر بـ 35 مليار جنيه، تأتى من خارج موازنة الدولة، موضحًا أن الجمعية العمومية تضم ممثلين من وزارة الإسكان والدفاع.
وأشار المتحدث ، الى مساحة المرحلة الأولى من العاصمة الإدارية تبلغ 40 ألف فدان، منوهًا بأنه تم بيع أكثر من 70% من مساحة الأراضى بالعاصمة المخصصة للبيع، والدولة شريك أساسى للمساهمين، مشيرًا إلى أن العائد يتم صرفه على البنية التحتية والمشاريع للمراحل القادمة
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