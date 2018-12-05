شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. فنانو أوروبا ومصر فى بينالى شرم الشيخ يبدعون وسط إشادات الأجانب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وسط هتافات الإشادة والإعجاب من السياح والزائرين لمنطقة السوق القديم بشرم الشيخ، أبدع الفنانين الأوروبيين والمصريين المشاركين فى بينالى شرم الشيخ الدولى الثالث للفنون بمنطقة السوق القديم، بشرم الشيخ لرسم لوحاتهم قبل ختام البينالى يوم الجمعه المقبل حيث ينطلق الفنانين للرسم وسط الموجودين كرسالة سلام للعالم أجمع بحضور الفنان الدولى جمل مليكه

شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. فنانو أوروبا ومصر فى بينالى شرم الشيخ يبدعون وسط إشادات الأجانب على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة اليوم السابع وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي اليوم السابع ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .