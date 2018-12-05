شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الوادي الجديد يوجه بتيسير الإجراءات على المستثمرين الجادين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وجه محافظ الوادي الجديد، اللواء محمد الزملوط، بتيسير الإجراءات على المستثمرين ودعم الجادين منهم بهدف جذب المستثمرين للمحافظة لما تتمتع به المحافظة من مجالات وأفاق متعددة للاستثمار في شتى المجالات.

كما شدد على ضرورة إنهاء كافة الإجراءات الخاصة بتقنين وضع اليد واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتقاعسين وإنذارهم تمهيدا لسحب الأراضي منهم لعدم الجدية؛ والعمل على ضرورة الاهتمام بمتطلبات المواطنين والعمل على حل مشاكلهم وتقديم حلول على ارض الواقع.

جاء ذلك خلال اجتماع محافظ الوادي الجديد، مساء الثلاثاء، مع أعضاء المجلس التنفيذي للمحافظة بحضور حنان مجدي، نائب المحافظ، وسيد محمود، سكرتير عام المحافظة المساعد وجميع أعضاء المجلس من جهاز المحافظة التنفيذي.

وناقش المحافظ، خلال الاجتماع، المشكلات والصعوبات التي تواجه بعض المستثمرين، وكذلك آليات إيجاد حلول سريعة وعاجلة لبعض المتعثرين من المستثمرين بالمحافظة في إطار اللوائح والقوانين ودعم المستثمرين الجادين، وتعديل بعض الأنشطة الاستثمارية وتعديل الكيان القانوني واستبدال النشاط لبعض المشروعات ومنح أحد المشروعات مهلة لتعديل البرنامج الزمني طبقا لما هو مخطط لتنفيذ المشروع.

وأكد المحافظ، ضرورة إنذار أصحاب الشركات المخالفة لبنود التعاقد ومنحهم مهله لتوفيق أوضاعهم بما لا يخالف بنود التعاقد الذي تم التخصيص بموجبه.