شكرا لقرائتكم خبر عن مستشفى 57357 تفوز بجائزة «رواد التواصل الاجتماعي» بالإمارات لعام 2018 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

فازت مؤسسة مستشفى سرطان الأطفال مصر 57357، بجائزة رواد التواصل الاجتماعي العرب، من الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، فئة «الصحة» لعام 2018، وذلك حسب دعوة وجهها نادي دبي للصحافة بدولة الإمارات العربية، مؤخرا، للدكتور شريف أبوالنجا، المدير العام لمؤسسة مستشفى سرطان الأطفال.

وينظم النادي حفلا لتكريم الفائزين في الفنون المختلفة، تحت رعاية الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، خلال الدورة الثالثة من قمة «رواد التواصل الاجتماعي العرب»، وهو الحدث الأول من نوعه والأكبر في المنطقة للمؤثرين على قنوات التواصل الاجتماعي.

وقال الخطاب الموجه لمدير المؤسسة: «نظراً لتأثيركم الملموس في تطوير مجتمعاتنا العربية، ولإسهاماتكم الفعالة في تعزيز التفاعل، وتشجيع التواصل الإيجابي عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وتحفيز التفكير الإبداعي لتطوير الشباب والمجتمعات العربية وتحقيق التقدم والازدهار، يشرفنا إبلاغكم أنه تقرر تكريم مؤسستكم بجائزة رواد التواصل الاجتماعي العرب من قبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، فئة الصحة في حفل يقام بهذه المناسبة يوم الاثنين 10 ديسمبر 2018، في دبي وبحضور أبرز قيادات شبكات التواصل الاجتماعي العرب، والوجوه المؤثرة العربية والعالمية».