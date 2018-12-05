شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة كفر الشيخ: مراقبة امتحانات الكليات بالكاميرات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الدكتور ماجد القمرى، رئيس جامعة كفر الشيخ، انطلاق ماراثون امتحانات الفصل الدراسى الأول بالجامعة أول شهر يناير المقبل، موضحا أن الجامعة ستنتهى من امتحانات التخلفات والعملى خلال شهر ديسمبر الجارى.

وأضاف القمرى، فى تصريح خاص لـ"الخليج 365"، أن امتحانات الجامعة تكون منتظمة بشكل كبير، إذ أنها مراقبة بالكاميرات بشكل كامل، مشددا على إجراءات مكافحة الغش كما أقرها مجلس الجامعة والمجلس الأعلى للجامعات بهذا الشأن.