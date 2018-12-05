شكرا لقرائتكم خبر عن زوج يقيم دعوى إسقاط حضانة على طليقته بسبب تنمرها على صغيرته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أقام أب دعوى قضائية أمام محكمة أسرة إمبابة، طالب فيها بإسقاط حضانة طليقته عن ابنته البالغة من العمر 7 سنوات وضمها له، قائلا: تخلت عن الطفلة وهربت ورفضت الرجوع للمنزل بعد إصابتي إثر تعديها علي ضربا بسبب رفضي سفرها لزفاف شقيقتها بسبب حالة الطفلة الحرجة ومرضها الشديد وأنتهى زواجنا بتطليقى خلعا .

وتابع "أحمد.ن.م" الزوج البالغ من العمر 34 عاما فى دعواه : "بعد ولادة ابنتى، بدأ إهمال زوجتي في رعايتها، وانشغالها معظم الوقت وأنانيتها، مما شكل خطرا على حياة الطفلة، وأدركت وقتها أنها تحتاج إلى رعاية ولجئت لاستقدام مربية حتى تتمكن من التعامل معها".

وتابع الزوج: "كانت زوجتى لا تتحمل المسئولية وتقوم بالسخرية من الصغيرة وتتنمر عليها بسبب حملها لنفس ملامحي، كما أنها رفضت التعامل معها واعتادت على تعنيفها .

وأضاف الأب: "بعد إتمام طفلتي 5 سنوات تركت المنزل وبدأت فى إجراءات دعوى الخلع بسبب رفضي ذهابها لحضور حفل زفاف شقيقتها نظرا لمرض الطفلة الشديدة وتم الإنفصال وتخلت عن الصغيرة بتنازل كتابي مقابل كافة حقوقها وبعدها بعامين عادت لتطالب بها بعد فشل زيجتها الثانية وأخذتها وبدأت فى الإساءة لها ومعاملتها بطريقة تسببت في تدهور حالتها النفسية .

وقدم الأب للمحكمة شهود ومستندات أثناء جلسات تسوية الدعوى التى طالب فيها بضم حضانة نجلته له وإسقاطها عن زوجته السابقة، تفيد تعرض الصغيرة للعنف وحرمانه منها منذ شهور ورفض الإعلان عن مقر إقامتها واختلال أمانتها.