شكرا لقرائتكم خبر عن بتحب مطرة إسكندرية.. اوعى تمشى جنب الحيط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يهوى بعض المصريين، التجول فى الشتاء وتحت الأمطار خاصة سكان عروس البحر المتوسط، مدينة الإسكندرية، يداعبون أمواج البحر التى تصطدم بالحواجز الحجرية فتغرقهم، ويرقصون فرحًا بهذا الجو الطفولى الذى يعيشه الأطفال ومن بلغ من العمر أرذله أيضًا، ومع زيادة سكان الإسكندرية وارتفاع المبانى الشاهقة المخالفة والتى أثرت على البنية التحتية، وتسببت فى غرق المدينة أكثر من مرة، أصبح هناك الكثير من المخاطر التى قد تودى بحياة المواطنين.. ”الخليج 365” تخبرك ببعض الأمور التى قد تساعدك فى الاستمتاع بمياه أمطار نوة قاسم وتحافظ على حياتك.

إذا قررت الخروج والاستمتاع بمياه الأمطار، عليك ارتداء ملابس قطنية وليس شرطًا أن تكون ثقيلة، فارتداء طبقات متعددة من الملابس القطنية، كفيل بتدفئتك أكثر من الملابس الثقيلة القطعة الواحدة، ارتداء جاكيت يفضل أن يكون ضد المياه، وملحق به غطاء للرأس حتى لا تتخلله مياه الأمطار ، فتصيبك الأنفلونزا، وارتداء حذاء مرتفع "boot" حتى لا تتدخل المياه إلى القدم وتسبب الرطوبة أو تجعل البكتريا تنتشر داخلها، وتصبح رائحة القدم كريهة، الالتزام بالسير فى منتصف الطريق، وليس بجوار الحوائط أو أسفل النوافذ المهددة بالسقوط، وكذلك اللوحات الإعلانية التى تسقط فى النوات نتيجة الرياح الشديدة، وعدم لمس أعمدة الإنارة، أو المساعدة فى تغطية أسلاك عارية والاكتفاء بالاتصال بأرقام النجدة لاتخاذ اللازم.