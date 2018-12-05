شكرا لقرائتكم خبر عن اشتباكات بين الأمن وعناصر إرهابية على طريق أسيوط - الوادي الجديد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اشتبكت قوات الأمن مع عدد من العناصر الإرهابية على طريق أسيوط الوادي الجديد، منتصف ليل الثلاثاء، ما أسفر عن سقوط عدد من القتلى والمصابين في صفوف الإرهابيين.

وقال مصدر أمني مسؤول إن قوات الأمن اشتبكت مع عناصر إرهابية على طريق دشلوط الوادي الجديد عند الكيلو 80 غرب.

وأضاف المصدر أن الاشتباكات ما زالت مستمرة حتى الآن، فيما سقط عدد من القتلى والمصابين في صفوف الإرهابيين.

وهرعت سيارات الاسعاف إلى موقع الاشتباك، وفرضت قوات الشرطة بالتنسيق مع القوات المسلحة عددا من الأكمنة الثابتة على الطريق.