شكرا لقرائتكم خبر عن مبعوثة الاتحاد الأوروبى لعملية السلام فى الشرق الأوسط تصل القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصلت مطار القاهرة الدولي، مبعوثة الاتحاد الأوروبى لعملية السلام فى الشرق الأوسط سوزانا تيرستال ، قادمة من ألمانيا فى زيارة تلتقى خلالها مع عدد من المسئولين.

وكان الاتحاد الأوروبي قد عين سفيرة هولندا السابقة في إيران، سوزانا تيرستال كمبعوث جديد لعملية السلام في الشرق الأوسط سبتمبر الماضي ، وشغلت تيرستال قبل ان تعين كمبعوث للاتحاد الأوروبي لعملية السلام في الشرق الأوسط ، منصب سفيرة هولندا في إيران وأنغولا، وانضمت لوزارة الخارجية الهولندية عام 1994، وشغلت عدة مناصب فى الخارجية الهولندية، ونائبا للممثل الدائم لبلادها في الأمم المتحدة بجنيف.