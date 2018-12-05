أخبار مصر | "التضامن" تزف بشرى سارة لـ"المواطنين" والتنفيذ اليوم الأربعاء

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "التضامن" تزف بشرى سارة لـ"المواطنين" والتنفيذ اليوم الأربعاء والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وكانت غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعي، قد تابعت تقرير غرفة العمليات المركزية المشكلة من قيادات الصندوقين الحكومي والعام والخاص لمتابعة عمليات صرف معاشات شهر ديسمبر علي مدى ساعات اليوم.
ووجهت وزيرة التضامن الاجتماعي، باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتيسير عمليات صرف المعاشات ولضمان انتظام الصرف من كافة المنافذ مع العمل على تذليل أي عقبات قد تواجه السادة أصحاب المعاشات.
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