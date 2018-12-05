أخبار مصر | "التضامن" تزف بشرى سارة لـ"المواطنين" والتنفيذ اليوم الأربعاء

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "التضامن" تزف بشرى سارة لـ"المواطنين" والتنفيذ اليوم الأربعاء والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي، اليوم، صرف معاشات شهر ديسمبر وذلك للمعاشات المحول صرفها على بنك ناصر الاجتماعي، ومكاتب البريد مع اتخاذ ما يلزم من آليات لتيسير عمليات الصرف وضمان انتظامه عبر المنافذ المختلفة.

وكانت غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعي، قد تابعت تقرير غرفة العمليات المركزية المشكلة من قيادات الصندوقين الحكومي والعام والخاص لمتابعة عمليات صرف معاشات شهر ديسمبر علي مدى ساعات اليوم.