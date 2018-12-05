شكرا لقرائتكم خبر عن المتحدث العسكري يوضح حجم المشاركة في معرض «إيديكس 2018» (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال العقيد أركان حرب تامر الرفاعي، المتحدث العسكري للقوات المسلحة، إن فترة الإعداد لمعرض «إيديكس 2018» بلغت 12 شهرا حتى خرج بالشكل الذي نراه حاليًا، مشيرا إلى التنسيق بين وزارتي الدفاع والإنتاج الحربي طيلة هذه المدة لدعوة الشركات للمشاركة في المعرض.

وأضاف في مداخلة مع برنامج «يحدث في مصر» عبر فضائية «MBC مصر»، أن الفريق أول محمد زكي، وزير الدفاع والإنتاج الحربى، التقى خلال فعاليات اليوم الثاني للمعرض نظيريه في السودان واليمن.

وأوضح أن لقاءات وزير الدفاع تناولت سبل التعاون العسكري ودعم العلاقات العسكرية الثنائية بين مصر والدول المشاركة بالمعرض وتبادل الخبرات العسكرية خاصة في مجال التصنيع العسكري.

وأشار إلى أن الوفود المشاركة بالمعرض أشادت بنجاحه، خاصة الجناح المصري بما يحتويه من صناعات متطورة تعبر عن مسار مصر الصحيح نحو اقتحام مجال التصنيع العسكري.

وأوضح أنه كانت هناك «توجيهات من الرئيس عبدالفتاح بإقامة المعرض في ديسمبر الجاري، واتباع العديد من الإجراءات حتى نصل لهذه الصورة ودعوة الشركات الموجودة بالمعرض والبالغة 676 شركة».