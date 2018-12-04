شكرا لقرائتكم خبر عن مركز التنبؤ بالفيضان: أمطار على القاهرة والسواحل الشمالية الأربعاء والخميس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد مركز التنبؤ بفيضان النيل التابع لوزارة الرى، أن الأيام المقبلة ستشهد هطول الأمطار على أجزاء كبيرة من أنحاء الجمهورية، وتحديدا على سواحل البحر المتوسط والسواحل الجنوبية من البحر الأحمر والقاهرة وعدد من محافظات الصعيد.

وأشارت توقعات نماذج التنبؤ بالطقس بمركز التنبؤ بقطاع التخطيط بوجود أمطار غزيرة غدا الأربعاء 5 ديسمبر على السواحل الشمالية الغربية ومطروح قد تمتد إلى الإسكندرية، وتقل شدتها كلما اتجهنا للداخل على الوجه البحرى والقاهرة ومدن القناة وشمال الصعيد وأجزاء من سيناء.

أما الخميس 6 ديسمبر فمن المتوقع سقوط أمطار غزيرة على السواحل الشمالية الشرقية وسواحل الدلتا وتقل شدتها كلما اتجهنا غربا، ومن المتوقع سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على الوجه البحرى والقاهرة وشمال الصعيد وأجزاء من سيناء ومنطقة القناة.



الأمطار على شمال شرق البلاد



أمطار فى سيناء



خريطة الأمطار

ونشرت صفحة مركز التنبؤ بفيضان النيل فيديو يوضح حالة الامطار على مصر خلال الفترة من ٤-٨ ديسمبر بواقع خريطة لكل ٦ ساعات.