شكرا لقرائتكم خبر عن زحام مرورى بطريق الكورنيش بالإسكندرية بسبب الأمطار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد طريق الكورنيش بالإسكندرية زحاما مروريا بسبب سقوط الأمطار على معظم المناطق بالمحافظة، ودفعت مرور إسكندرية بدوريات لفتح الطريق، بالتواصل مع غرفة العمليات.

كما شهد عدد من المناطق تجمعات من مياه الأمطار، والتى تسببت فى زحام مرورى فى عدد كبير من المناطق والطرق الرئيسية.

يذكر أن محافظة الإسكندرية تتعرض لموجة طقس باردة فى نوه قاسم، التى تتعرض لها المحافظة وتستمر خلال الـ٢٤ ساعة المقبلة.