شكرا لقرائتكم خبر عن توقف حركة المرور لتصادم 3 سيارات أعلى كوبرى أكتوبر اتجاه مدينة نصر والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ظهرت كثافات مرورية إثر حادث تصادم 3 سيارات أعلى كوبرى أكتوبر، حيث قفزت سيارة ملاكى فى الاتجاه العكسى "اتجاه مدينة نصر"، مما أدى إلى توقف حركة المرور بالطريق وانتقلت أوناش المرور لرفع حطام الحادث، ونتج عنه إصابة 3 اشخاص، فيما يقوم رجال المرور بسحب الكثافات المرورية من أعلى الكوبرى.
وتلقت غرفة عمليات الإدارة العامة للنجدة، إخطارا من الخدمات المعينة أعلى كوبرى أكتوبر بوقوع حادث مرورى، وانقلاب سيارة فى الاتجاه المعاكس المتجه لمدينة نصر، وإصابة عدد من الأشخاص، وعلى الفور انتقل رجال المرور إلى المكان لتسيير حركة السيارات.
شكرا لقرائتكم خبر عن توقف حركة المرور لتصادم 3 سيارات أعلى كوبرى أكتوبر اتجاه مدينة نصر على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة اليوم السابع وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي اليوم السابع ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .