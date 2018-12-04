كيلو اللحمة بـ 70 جنيه.. المدافن تكشف كازيون النصب على الغلابة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

سيارة مُثبت عليها مكبر صوت جابت شوارع مدينة الحوامدية، أمس الإثنين، معلنة عن توفير لحوم طازجة سعر الكيلو منها يتراوح ما بين 70 - 100 جنيه، لكن القدر حال دون إتمام الأمر وكشفت المباحث حيلة المتهمين الثلاثة وألقي القبض عليهم أثناء ذبحهم بقرة نافقة.

ظهر اليوم الثلاثاء، توجه 3 أشخاص إلى المجزر الواقع في المدينة جنوب محافظة الجيزة، وذلك لذبح بقرة لكن أثناء توقيع الطبيب البيطري الكشف الطبي على الماشية فوجئوا بنفوقها ليأمر الطبيب بالتخلص منها بطريقة آمنة إلا أن ما جاء على لسان الطبيب قوبل بالرفض من قبل الثلاثة.

وطالب الأشخاص الثلاثة الطبيب ابيطري بذبح البقرة النافقة بزعم توزيع لحومها على الفقراء: "يا دكتور دي هتتوزع على الغلابة.. كله بثوابه" ومع تشبث الطبيب بموقفه، فكر الثلاثة في خطة بديلة لإنهاء الأمر بنجاح، إذ توجهوا بالبقرة إلى منطقة المدافن وذبحوها ظنا أنهم بعيدا عن أعين الشرطة.

بالانتقال إلى قسم شرطة الحوامدية، وردت معلومات للعقيد عادل أبو سريع مأمور القسم بوجود حركة غير مألوفة بمنطقة المدافن، لينتقل الرائد محمد أبو القاسم رئيس المباحث إلى محل البلاغ على رأس قوة أمنية وأمكن ضبط 3 أشخاص قبيل الانتهاء من مرحلة "التشفية" ومن ثم نقل اللحوم إلى مكان توزيعها، ليتم اصطحابهم إلى القسم.

أمام العقيد أحمد نجم، مفتش مباحث جنوب الجيزة، أقر المتهمون الثلاثة أنهم كانوا على علم بأن البقرة غير صالحة للذبح، وأنهم استغلوا ارتفاع أسعار كيلو اللحم، وأعلنوا عن توفير كميات بثمن اقتصادي، وتمت إحالتهم إلى النيابة العامة للتحقيق.​