أخبار مصر | بحضور وزراء الهجرة والتجارة والنقل.. افتتاح فعاليات الأسبوع الكويتي الـ11 (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بحضور وزراء الهجرة والتجارة والنقل.. افتتاح فعاليات الأسبوع الكويتي الـ11 (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

آيات عامر وأسماء قورة وعبداللطيف هيبة - تصوير: بلال أحمد

افتتح السفير محمد صالح الذويخ سفير دولة الكويت بمصر فعاليات الأسبوع الكويتي في مصر الـ11، وذلك بحضور المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة، والسفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشؤون المصريين في الخارج، والإعلامي محمد مصطفى شردي، والدكتور هشام عرفات وزير النقل، ورجل الأعمال المصري محمد أبو العنين.

كما شاركت الفنانة لبلبة، والفنانة نهال عنبر، والفنان أحمد بدير، والكاتب الصحفي عماد الدين حسين رئيس تحرير جريدة الشروق، والكاتب الصحفي علي حسن رئيس تحرير ومجلس إدارة وكالة أنباء الشرق الأوسط.

وكان أنطلق منذ قليل فعاليات الأسبوع الكويتي الـ11، برعاية رئيس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي، ويأتي ذلك بمشاركة أكثر من 80 جهة كويتية ومصرية تمثل القطاعين العام والخاص، وعدد من الشركات الكويتية المصرية المشتركة والبنوك والجهات الإعلامية.