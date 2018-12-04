أخبار مصر | نقيب الصيادلة يوجه الشكر للداخلية بعد طرد بلطجية استولوا على صيدلية في إمبابة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نقيب الصيادلة يوجه الشكر للداخلية بعد طرد بلطجية استولوا على صيدلية في إمبابة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الدكتور محى الدين عبيد، نقيب عام الصيادلة، رئيس اتحاد الصيادلة العرب، إن النقابة نجحت فى طرد عدد من البلطجية الذين استولوا علي صيدلية الصيدلي عبد السميع النبوي بأرض الجمعية فى منطقة إمبابة، بعد الاستغاثة وحضوره للنقابة صباح اليوم.

وأوضح، أنه قام بالتواصل مع القيادات الأمنية بمديرية أمن الجيزة، الذين تحركوا على الفور ونجحوا فى عودة الصيدلية لصاحبها، موجها الشكر لرجال وزارة الداخلية على سرعة الاستجابة والتحرك.

يذكر أن الاستيلاء علي الصيدلية استمر لمدة 10 أيام.