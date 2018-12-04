شكرا لقرائتكم خبر عن «أوبر باص».. خدمة جديدة في شوارع مصر قريبًا (تفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قررت شركة أوبر العالمية، التوسع في استثماراتها في مصر حيث اختارت الشركة مصر لتكون أول دولة في العالم يطلق بها خدمة «أوبر باص»، وقامت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، ودارا خسروشاهي، الرئيس التنفيذي لشركة أوبر، وتوماس جولدبرجر القائم بأعمال السفير الأمريكي، الثلاثاء 4، بإطلاق هذه الخدمة، والتي تأتي في إطار خطة أوبر الاستثمارية في مصر بضخ 100 مليون دولار على مدار الخمس سنوات المقبلة.

وأكدت الدكتورة سحر نصر، دعم الوزارة لجميع الشركات المستثمرة في مصر لتوسيع نشاطها، مشيرة إلى اختيار شركة أوبر العالمية لمصر لإطلاق خدمتها الجديدة «أوبر باص» دليل على نجاح مناخ الاستثمار في مصر بعد الإصلاحات التشريعية الأخيرة، حيث ستستفيد الاستثمارات الجديدة لاوبر، من قانوني الاستثمار وتنظيم خدمات النقل البري للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات، كما ستستفيد من البنية الأساسية التي قامت بها الدولة في مجال الطرق والكباري وفقًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وذكرت الوزيرة استثمارات أوبر تؤكد على جاذبية البيئة الاستثمارية بمصر، فبعد افتتاح مركز شركة «أوبر» الجديد للخدمة المتميزة في القاهرة، الذي يعد الأول في منطقة الشرق الأوسط، بتكلفة استثمارية تُقدر بنحو 20 مليون دولار، ووفر 600 فرصة عمل في 2017، تقوم الشركة باختيار القاهرة لإطلاق خدمتها الجديدة «أوبر باص» في 2018.

وأضافت الوزيرة إن استثمارات اليوم تتماشى مع خطة الدولة في استقطاب استثمارات توفر فرص عمل وتقدم خدمة جيدة بسعر مناسب للمواطنين، كما تساهم أوبر في تحول العاملين بالقطاع غير الرسمي إلى القطاع الرسمي وتدريبهم على أفضل معايير الجودة، لتوفير خدمة آمنة للمواطنين وإيراد ضريبي للدولة.

وقال دارا خسروشاهي، رئيس مجلس إدارة أوبر: “ أنني متحمس لتواجدي في القاهرة لإطلاق خدمة أوبر باص، هذا المنتج من شأنه أن يحسن النقل بأسعار مناسبة عن طريق استخدام تكنولوجيا أوبر لتعزيز منظومة الميني باص، وتلتزم شركة أوبر بتوسيع نطاق الوصول إلى تطبيقها عن طريق توفير مجموعة من الخدمات منخفضة التكلفة، والتي ستنقل المزيد من الأشخاص في جميع أنحاء المدينة وتساعد المدن في التعامل مع مشكلات مثل الازدحام، وتعد مصر ومنطقة الشرق الأوسط في غاية الأهمية بالنسبة لأوبر، وسنواصل الاستثمار بشكل كبير في هذا الجزء من العالم.

وقدم عبداللطيف وأكد، المدير الإقليمي للشركة، الشكر للدكتورة سحر نصر، على دورها في دعم الشركات العاملة بمجال تكنولوجيا المعلومات.

وأعلنت شركة أوبر عن العمل على إطلاق تطبيق أوبر لايت، النسخة الجديدة من تطبيق أوبر للركاب الذي يستطيع العمل في ظل الاتصال البطئ بالإنترنت، ومع أجهزة الأندرويد القديمة، ومن المقرر طرحه في أنحاء الشرق الأوسط خلال أوائل العام المقبل، ويعمل تطبيق أوبر باص على الاستفادة من البنية الأساسية المتوفرة في القاهرة من حافلات المينى باص، وذلك عبر استغلال تكنولوجيا أوبر لرحلة آمنة وميسرة وفعالة.

وذكرت أوبر، أن القاهرة أول مدينة على مستوى العالم تطلق خدمة أوبر باص، وتعد هذه خطوة مهمة حيث إن أوبر توسع نطاق الوصول إلى تطبيقها لتصبح متاحة للجميع حتى يتمكن أي شخص من أي مكان استخدام التطبيق، ويستطيع أوبر لايت، التطبيق الجديد الذي يشغل مساحة أقل من ذاكرة الهواتف المحمولة، العمل في ظل الاتصال البطئ بالإنترنت، كما يعمل على ٩٩٪ من الهواتف المشغلة بنظام أندرويد، وتم تصميم التطبيق الجديدة لحجز الرحلات بشكل أسرع وأسهل بغض النظرعن جودة الاتصال بالإنترنت وعلى هواتف أندرويد البسيطة، لتصبح ذات فائدة كبرى لأصحاب باقات النت المنخفضة.

وذكرت الشركة، أنها بدأت في إجراء اختبارات على تطبيق أوبر باص منذ سبتمبر ٢٠١٨ في العديد من المناطق لضمان السلامة وملائمة الخدمة قبل إطلاقها، وسيبدأ الإطلاق العالمي لأوبر باص عبر تغطية مناطق مدينة نصر، مصر الجديدة، وسط المدينة، والمهندسين ليتم بعد ذلك التوسع إلى بقية أنحاء القاهرة خلال الأشهر المقبلة، وهذه الخدمة هي الأحدث في مصر بعد عدة خدمات أضيفت تباعًا لتخدم المستخدمين في مصر مثل أوبر إكس، سيليكت، سكوتر، والآن أوبر باص.”