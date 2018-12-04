شكرا لقرائتكم خبر عن المتحدث العسكري: مصر تسير على الطريق الصحيح نحو اقتحام مجال التصنيع العسكري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال العقيد أركان حرب تامر الرفاعي، المتحدث العسكري للقوات المسلحة، إن فترة الإعداد لمعرض «إيديكس 2018» بلغت 12 شهرًا حتى يخرج هذا الحدث بالشكل الذي نراه حاليًا، مشيرًا إلى أنه كان هناك تنسيق بين وزارتي الدفاع، ووزارة الإنتاج الحربي طيلة هذه المدة حتى يتسنى لنا دعوة الشركات الموجودة بالمعرض حاليًا.

وأضاف «الرفاعي» في مداخلة هاتفية لبرنامج «يحدث في مصر» الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر، ويذاع على فضائية «إم بي سي مصر» اليوم الثلاثاء، أن الفريق أول محمد زكى وزير الدفاع والإنتاج الحربى، التقى خلال فعاليات اليوم الثاني للمعرض، بوزيري دفاع السودان واليمن.

وأوضح المتحدث العسكري للقوات المسلحة، أن لقاءات وزير الدفاع تناولت سبل التعاون العسكري، ودعم العلاقات العسكرية الثنائية بين مصر والدول المشاركة بالمعرض، وتبادل الخبرات العسكرية خاصة في مجال التصنيع العسكري.

ولفت «الرفاعي» إلى أن الوفود المشاركة بالمعرض أشادت بنجاح المعرض، خاصة بالجناح المصري بما يحتويه من صناعات متطورة تعبر عن مسار مصر الصحيح نحو اقتحام مجال التصنيع العسكري.

وأشار إلى أنه كانت هناك توجيهات من الرئيس عبدالفتاح بإقامة المعرض في ديسمبر الجاري، وأنه كانت هناك إجراءات كثيرة تم اتباعها حتى نصل لهذه الصورة ودعوة الشركات الموجودة بالمعرض والبالغة 676 شركة. وشهد اليوم الثاني لمعرض «إيديكس» للصناعات الدفاعية والعسكرية إقبالاً مكثفًا للمشاهدين والمهتمين بالصناعات العسكرية والشركات من مختلف دول العالم.

وتوافد الآلاف من الزوار على أجنحة وصالات المعرض التي تضم معروضات ومنتجات دفاعية لـ376 شركة تمثل أكثر من 41 دولة حول العالم.