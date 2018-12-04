شكرا لقرائتكم خبر عن غدًا.. صرف المعاشات المحولة على بنك ناصر ومكاتب البريد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يبدأ الأربعاء صرف معاشات ديسمبر وذلك للمعاشات المحول صرفها على بنك ناصر الاجتماعي، ومكاتب البريد، مع اتخاذ ما يلزم من آليات لتيسير عمليات الصرف وضمان انتظامه عبر المنافذ المختلفة.

وبحسب بيان، الثلاثاء، تابعت غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، تقرير غرفة العمليات المركزية المشكلة من قيادات الصندوقين الحكومي والعام والخاص لمتابعة عمليات صرف معاشات ديسمبر على مدى ساعات اليوم، والتي أشارت إلى انتظام عمليات صرف المعاشات ليومها الرابع على التوالي.

وبلغ إجمالي حركات الصرف حتى الساعة السادسة من مساء الثلاثاء، إلى مليون و275 ألف عملية صرف بإجمالي مليار و623 مليون جنيه، وسجلت ماكينات الصرافات الآلية 744 ألف حالة بقيمة إجمالية 812 مليون جنيه وتم تسجيل 531 ألف حالة صرف من منافذ الصرف المختلفة قامت بصرف 811 مليون جنيه.

ووجهت وزيرة التضامن الاجتماعي باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتيسير عمليات صرف المعاشات ولضمان انتظام الصرف من جميع المنافذ مع العمل على تذليل أي عقبات قد تواجه السادة أصحاب المعاشات.