شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الطيران يبحث مع وزير التجارة الأيرلندي سبل تعزيز العلاقات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

التقى الفريق يونس المصري، وزير الطيران المدني بمقر الوزارة، الثلاثاء، بات برين، وزير التجارة الأيرلندي، والوفد المرافق له الذي يضم خبراء من مجالات مختلفة بأيرلندا. وخلال اللقاء استعرض وزير الطيران مع نظيره الأيرلندي تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في مجالات الطيران المختلفة وبخاصة مجال إدارة المطارات والتدريب وتأجير وصيانة الطائرات خاصة أن ايرلندا من أكبر الدول في هذا المجال على مستوى العالم، بالإضافة إلى مجال إدارة الأسواق الحرة، حيث لدى ايرلندا خبرة كبيرة في مجال الأسواق الحرة.

وناقش الوزيران دراسة تدشين خط طيران مباشر بين القاهرة ودبلن كما بحثا إمكانية تسيير رحلات شارتر لتشجيع السياحة الوافدة إلى مصر من أيرلندا، وخاصة سياحة الْيَوْمَ الواحد باستخدام مطار سفنكس لزيارة المعالم السياحية والأثرية بمنطقة أهرام الجيزة وسقارة ولاسيما أنه سيتم افتتاح المتحف الكبير للآثار خلال عام 2020.

كما أطلع الفريق يونس المصري الوزير الإيرلندي على المشروعات المستقبلية التي يقوم بها قطاع الطيران المدني المصري والمزايا التي تمنحها الوزارة للمستثمرين الأجانب، مؤكدًا حرصه الشديد على تعزيز آليات التعاون بين البلدين.

واتفق الجانبان على وضع خطة مستقبلية وتبادل الوفود بين البلدين في الفترة المقبلة لبحث مشروعات التعاون وزيادة فرص الاستثمار بين مصر وإيرلندا وبخاصة في مجال الطيران المدني.

وزير الطيران المدنى يلتقى وزير التجارة الأيرلندى