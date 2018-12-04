شكرا لقرائتكم خبر عن وحيد حامد: أرفض بيان التضامن بشأن 57357 (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الكاتب وحيد حامد رفضه لبيان وزارة التضامن الاجتماعي بشأن مستشفى 57 357، معلقاً «البين ليس حكم محكمة».

وتابع «حامد»، في تصريحات تلفزيونية: «الإعلام المرئي يوجه حملة شرسة ضدي»، مشيرا إلى أن عائلة الدكتور شريف أبوالنجا هي التي تدير مستشفى 57357، ومع ذلك فاللجنة المكلفة بالتحقيق لم تتطرق إلى هذه النقطة.

وأضاف «حامد»: «لجنة التحقيق لم تتطرق إلى ما أثرته بشأن استغلال أطفال مستشفى 57357 في الإعلانات رغم منافاة هذا الفعل للإنسانية»، مؤكدا أن المستشفى لا يقبل علاج أي طفل تلقى علاجا في أماكن أخرى.

واستطرد «حامد»: «ذكرت أن الميزانية المرصودة للعلاج أقل من ميزانية الإعلانات، حيث يفوق دخل الإعلانات 125 مليون جنيه سنويا، فضلا عن قيام إدارة المستشفى بهدم مدرسة لتحويلها إلى فندق في الوقت الذي تزداد فيه كثافة الفصول ومع ذلك لم تتطرق لجنة التحقيق لكل هذه النقاط»، مؤكدا امتلاكه مستندات تثبت صحة كافة تصريحاته. وذكر أنه توقف عن الهجوم على مستشفى 57357 بعد أن أخبره البعض بالتأثير السلبي للهجوم على التبرعات.

وتابع «حامد»: «الدكتورة غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي تواصلت معي هاتفيا، وأخبرتها أني أمتلك مستندات تدين مستشفى 57357، وأرسلت لها وثيقة واحدة بشان تأجير 57357 عمارة بالإسكندرية لاستخدامها كمصيف للعاملين»، معلقاً «من حق العاملين أن يصيفوا لكن من أموالهم الخاصة وليس من التبرعات، وبالرغم من أن والي أرسلت مندوبا استلم الوثيقة، فلا حياة لمن تنادي».