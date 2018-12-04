شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإنتاج الحربي عن معرض «إيديكس2018»: السيسي يتابعنا بصفة يومية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أشاد اللواء محمد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربي، بمعرض «إيديكس 2018»، قائلًا: «وضعنا على الخريطة وعلى أعتاب توقيع مذكرات تفاهم مع شركات عالمية».

وأضاف «العصار»، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي تامر أمين، ببرنامجه «آخر النهار»، المذاع على فضائية «النهار» مساء الثلاثاء، أن مصر قدمت مدرعة حديثة تضاهي المدرعات العالمية، لافتًا إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يتابعهم بصفة يومية.

وأكد أنه استقبل 11 مسئولًا من المسئولين الكبار الذين يزورون مصر في الوقت الحالي، من بينهم وزير دفاع كينيا والكاميرون ورئيس أركان الإمارات، ورؤساء الصناعات الحربية في الأردن والسودان وقبرص والبرتغال، ورؤساء شركات في فرنسا.

وأشار إلى أنه يوجد فرحة غير عادية وشعور بالفخر لا يقدر من ضيوف المعرض من المصريين، وأنه يوجد إقبالًا على المعرض من طلاب المدارس والجامعات.