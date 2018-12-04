شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ البحيرة يُسدد فواتير المياه والكهرباء المتأخرة لدار المسنين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قرر اللواء هشام أمنة، محافظ البحيرة، تحمّل قيمة الفواتير الشهرية من استهلاك المياه والكهرباء ومطالبات شركتى المياه والكهرباء من متأخرات الفواتير خلال الشهور الماضية لدار المسنين بالبحيرة.

قام «أمنة» أيضًا بتوزيع هدايا عينية على المسنين والأطفال الأيتام بدور الرعاية الإجتماعية بالأبعادية، المقدمة من أحد رجال الأعمال وهى عبارة عن ملابس وبطاطين وشاشة تليفزيون وريسيفر وحلوى وشيكولاته وورود، ورافقهُ طبيبة الأسنان نهال بلبع، نائب المحافظ، والدكتور حاتم أبوالنجا، وكيل وزارة التضامن الإجتماعى، واللواء خالد جمعة، رئيس مدينة دمنهور.

وقرر «أمنة» أن تتحمل المحافظة المصاريف الشهرية للعاملين القائمين على خدمة المسنين وعددهم 22 عاملاً وعاملة على مدار العام وصرف الأدوية اللازمة لعدد 28 نزيل بدور المسنين من صندوق دعم الدواء المجانى بالمحافظة.

كما شدّد على ضرورة تقديم كافة أوجه الرعاية والدعم لمؤسسات الرعاية الاجتماعية ورعاية الايتام والمؤسسات الإيوائية ودور المسنين القادرين وغير القادرين على خدمة انفسهم والمحرومين من الرعاية الاسرية، وتقديم كافة خدمات الرعاية الإجتماعية والصحية والترفيهية تعويضا لهم ولادخال البهجة والسرور على قلوبهم والعمل على ادماجهم بالمجتمع. وذلك بجانب، دفع المصاريف الشهرية لعدد اثنين من نزلاء دار السعادة وتوفير اطراف صناعية لاثنين آخرين.