شكرا لقرائتكم خبر عن تعديلات «الضريبة العقارية» أمام البرلمان الشهر الجارى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن الدكتورة سامية حسين، رئيس مصلحة الضراب العقارية، أعلنت أمام اللجنة البرلمانية المشتركة من لجان الخطة والموازنة، والتشريعية، والإسكان، إحالة التعديلات المطلوبة على قانون الضريبة العقارية إلى مجلس الوزراء لدراستها وإحالتها إلى مجلس النواب، خلال ديسمبر الجارى، وهى المهلة التى حددتها اللجنة لمعالجة كل السلبيات التى صادفت تطبيق القانون.

وأضاف، فى تصريحات لـ«المصرى اليوم»، أن عدداً من النواب قدموا مقترحات بالتعديلات، للحكومة، أثناء اجتماعات اللجنة، وأن سامية وعدت بأن تراعى التعديلات كل الملاحظات التى أبداها النواب، والتى شكا منها المواطنون وتسببت فى عدم تحقيق الحصيلة المستهدفة من تطبيق القانون.

كانت اللجنة المشتركة عقدت اجتماعات مغلقة، عقب انتهاء مهلة تقديم إقرارات الضريبة العقارية، بحضور ممثلى الحكومة، ووعدت خلالها رئيس الضرائب العقارية بتفادى كل السلبيات التى شهدها الموسم.

وقال النائب يسرى المغازى، وكيل لجنة الإسكان، لـ«المصرى اليوم»، إن المهلة تنتهى الشهر الجارى، وإذا لم تقدم الحكومة التعديلات، سيقدم البرلمان مشروع قانون للضريبة العقارية، مشيراً إلى أن الاجتماعات شهدت نقاشاً حول تطبيق التعديلات الجديدة بأثر رجعى على من سددوا الضريبة هذا العام، ووجدوا صعوبة فى تطبيق القانون بالأثر الرجعى، وأضاف: «اللى دفع دفع خلاص.. والضريبة لا يتم دفعها بأثر رجعى فى القوانين، لأنه فى هذه الحالة تحتاج لموافقة ثلثى أعضاء المجلس»، مشيراً إلى أن الاجتماعات انتهت إلى أن التعديلات ستطال المواد الخاصة بالفئات المستحقة لسداد الضريبة، وفقاً لجداول جديدة للمدن والقرى والمناطق العشوائية والمناطق الراقية، بطريقة أسهل تكون جاذبة للمواطنين للإقبال على دفع الضريبة.

فى سياق متصل، يناقش مجلس النواب فى جلسته العامة الأسبوع المقبل، تقرير اللجنة المشتركة من لجان «الخطة والموازنة والتشريعية والإسكان» بشأن تعديل قدمته الحكومة للمادة الخاصة بمدة العمل بتقييم الضريبة العقارية، ويتضمن التعديل العمل بالتقييم إلى عام 2021 بدلاً من العام الجارى.