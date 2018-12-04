شكرا لقرائتكم خبر عن "الأوقاف" تتلقى ترشيحات متدربين بالأكاديمية الوطنية للتدريب وأكاديمية الأئمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالبت وزارة الأوقاف عددا من الأئمة الذين تنطبق عليهم شروط التقديم للالتحاق باكاديميات التدريب الحضور إلى مسجد النور بالعباسية يوم الأحد الموافق 9/ 12/ 2018م الساعة التاسعة صباحا ومعهم المستندات التالية:

(صورة طبق الأصل من المؤهل الدراسي – صورة طبق الأصل من شهادة الميلاد – صورة بطاقة الرقم القومى) لإجراء تقييم علمى لتحديد من تنطبق عليه شروط الالتحاق بالأكاديمية الوطنية أو أكاديمية الأوقاف للتدريب أو منحة الماجستير.