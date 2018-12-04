"الأوقاف" تتلقى ترشيحات متدربين بالأكاديمية الوطنية للتدريب وأكاديمية الأئمة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالبت وزارة الأوقاف عددا من الأئمة الذين تنطبق عليهم شروط التقديم للالتحاق باكاديميات التدريب الحضور إلى مسجد النور بالعباسية يوم الأحد الموافق 9/ 12/ 2018م الساعة التاسعة صباحا ومعهم المستندات التالية:
(صورة طبق الأصل من المؤهل الدراسي – صورة طبق الأصل من شهادة الميلاد – صورة بطاقة الرقم القومى) لإجراء تقييم علمى لتحديد من تنطبق عليه شروط الالتحاق بالأكاديمية الوطنية أو أكاديمية الأوقاف للتدريب أو منحة الماجستير.
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