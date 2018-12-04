شكرا لقرائتكم خبر عن موجز 10 مساء.. البنك الدولى يدعم برنامج الإصلاح فى مصر بمليار دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر الخليج 365 خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار والتقارير المهمة منها: أعلن البنك الدولى عن برنامج تمويل جديد بقيمة مليار دولار لدعم الجيل الثانى من برنامج الإصلاح فى مصر سيُركِّز على تنمية القطاع الخاص وفى الوقت ذاته تحقيق نمو يعود بالنفع على كافة فئات المجتمع.

أعلن البنك الدولى عن برنامج تمويل جديد بقيمة مليار دولار لدعم الجيل الثانى من برنامج الإصلاح فى مصر سيُركِّز على تنمية القطاع الخاص وفى الوقت ذاته تحقيق نمو يعود بالنفع على كافة فئات المجتمع.

شن خالد أبو بكر، هجوما حادًا على الكاتب وحيد حامد، بعد وصفه لتقرير اللجنة المشكلة لفحص مستشفى أورام الأطفال (57357)، بأنه يحمى الفساد.

يقدم الخليج 365 لقرائه خدمة اعرف كل حاجة، والتى تضم أهم الأخبار على مدار اليوم الثلاثاء، منها، استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الاستخبارات الأمريكية، وبدء مصر إنتاج النقود البلاستيكية بمطبعة البنك المركزى فى العاصمة الإدارية عام 2020، وتحذير هيئة الأرصاد من طقس الغد الأربعاء، وتوقيع اللاعب الفلسطينى حامد حمدان للأهلى، وآخر تطورات قضيتى رانيا يوسف ومنى برنس.

على مدار 4 أيام قضاها ”الخليج 365” مع المسئولين عن حماية محافظة جنوب سيناء من مخاطر السيول التى تداهم المنطقة من أعلى الجبال، تتأكد أن روح القتال ليست فى ساحات المعارك فقط، لكنها تمتد للقتال من أجل التنمية والبناء وتحويل الجهل إلى معرفة وإيمان، فعلى مسافة تتجاوز نحو 600 كيلو متر من القاهرة إلى طابا، تتوحد القلوب وتتماسك الأيدى فى مواجهة الصعاب، لبناء السدود وإنشاء البحيرات لتخزين مياه الأمطار وحماية الأرواح البشرية والمنشآت من مخاطر السيول الجارفة.

كشف حساب "قطريليكس" المعنى بفضح جرائم تنظيم الحمدين عن استغلال تركيا للصحراء القطرية، لإجراء اختبارات لمنتجاتها العسكرية، مؤكدا أن الدوحة تحولت إلى ولاية عثمانية.

ينشر ”الخليج 365” فيديو يبرز نجاح الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع مباحث التموين بمديريات الأمن المختلفة في توجيه عدة حملات تموينية مكبرة لضبط جرائم الغش التجارى، وخاصةً السلع الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمى.

يعقد وزير الخارجية سامح شكرى، غدا الأربعاء، مؤتمرا صحفيا، مع نظيره الأردنى أيمن الصفدى، وذلك بمقر وزارة الخارجية.

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، من إحباط محاولة تهريب كمية كبيرة من أقراص الكبتاجون المخدرة بلغت 37 ألف قرص مخدر قبل تهريبها لإحدى الدول العربية.

استقبل العاملون بمؤسسة ومستشفى سرطان الأطفال 57357 والمترددون على المستشفى من الأطفال وذويهم بارتياح كبير البيان الصادر عن وزارة التضامن الاجتماعى حول ما أثير من بعض المنصات الإعلامية عن وجود مخالفات جسيمة تشوب سير العمل بالمؤسسة والمستشفى وتمس نزاهة القائمين على إدارتها، جاء البيان مؤكدا سلامة الموقف المالى والإدارى ونافيا لكافة ما أثير من اتهامات جزافية تبين من التحقيق والفحص الذى استمر نحو خمسة أشهر أنه لا أساس لها من الصحة.

التقى الدكتور محمد سعيد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربى رئيس شركة "دويتس" الألمانية ورئيس مجلس إدارة " اكترا" الممثلة للشركة فى مصر، فى إطار اهتمام وزارة الإنتاج الحربى باستثمار معرضEDEX 2018 للإطلاع على إمكانيات الشركات العالمية فى مجال الصناعات الدفاعية المناظرة لشركات وزارة الإنتاج الحربى.

بعد إعلان البنك المركزى ، عزمه إنتاج بعض فئات النقد "الجنيه المصرى" فى صورة نقود بلاستيكية فى 2020 من مطبعة البنك الجديدة فى العاصمة الإدارية الجديدة، نستعرض فى التقرير التالى قصة طباعة الجنيه.

حسم فريق الأهلى السعودى المحترف ضمن صفوفه الثنائى المصري عبد الله السعيد ومحمد عبد الشافي، تأهله للدور ربع النهائى من كأس زايد للأندية الأبطال "البطولة العربية"، عقب تعادله مع ضيفه وفاق سطيف الجزائرى، بهدف لكل منهما، فى المباراة التى أقيمت بينهما مساء اليوم، الثلاثاء، على ملعب "الجوهرة"، فى إياب دور الستة عشر للبطولة.